Maltempo a Cosenza, disagi idrici per la caduta di un albero

22 Novembre 2022 23:32

Il Maltempo che si abbattuto sulla Calabria nelle ultime ore ha causato l’interruzione del servizio idrico in alcune zone della provincia di Cosenza. Lo rende noto, con un comunicato, la Sorical.

“L’acquedotto Abatemarco – è detto nella nota – è fermo a causa della caduta di un albero sulla linea elettrica che l’alimenta l’impianto di sollevamento Nascejume. Squadre dell’Enel, allertate dai tecnici della Sorical, stanno intervenendo per ripristinare il servizio, al momento non è garantita l’erogazione fino a domani mattina. Gli Ipot Casali e Trionto, che alimentano i centri della Presila Cosentina Acri, Bisignano, Luzzi e Rose, sono fermi a causa dell’eccessiva torbidita’ dell’acqua in entrata negli impianti”.