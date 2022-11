Malena, video-messaggio piccante: così la pornostar risponde a chi non la vuole in Calabria

5 Novembre 2022 17:50

Il piccante video-messaggio della pornostar Malena, che così risponde a chi non vuole che lei sia presente in Calabria domenica prossima

La sua visita in Calabria, prevista per domenica prossima, 13 novembre, ha fatto molto discutere. La pornostar Malena sarà infatti ad Acri per presentare la sua autobiografia “Pura”. Non tutti, però, gradirebbero la presenza dell’attrice pugliese nel cosentino. Il Garante Marziale, ad esempio, ha raccolto l’invito del Sindacato per le Famiglie a “ripensarci”, criticando la partecipazione all’evento da parte di alcune associazioni. La notizia è arrivata alle orecchie della stessa Malena, che ha risposto a questa vicenda con un piccante video-messaggio, chiamando ovviamente in causa la Calabria.

“Mi spiace dover fare questo video perché amo la Calabria, ma soprattutto amo il Sud – ha affermato in un video diffuso dal magazine MOW – Pensavo di essere ‘terrona‘, esattamente come i calabresi. Ma soprattutto pensavo che la Calabria fosse.. la regione più ‘piccante’ d’Italia! Ma invece no. E quindi il peperoncino non è afrodisiaco: io sono più afrodisiaca. Baci a tutti voi della Calabria, my friends”, ha concluso ironicamente.