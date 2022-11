Malena in Calabria: “i minori consumano alcol e droga e il problema è una pornostar?”

3 Novembre 2022 23:19

Le parole di Marziale hanno trovato la risposta del giornalista Mario Campanella, presidente dell’Associazione Peter Pan contro la pedofilia

La presenza della pornostar Malena ad Acri, nel Cosentino, continua a far discutere ed alimentare il dibattito. L’attrice hard pugliese sarà ospite in Calabria per parlare della sua biografia scritta durante il lockdown, ma la sua presenza pare non sia gradita a tutti. Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, raccoglie ad esempio l’invito del Sindacato delle Famiglie a “ripensarci” circa il suo invito.

Le sue parole, però, hanno trovato la risposta del giornalista Mario Campanella, presidente dell’Associazione Peter Pan contro la pedofilia: “ho stima per Antonio Marziale, che è un eccellente garante per l’infanzia – scrive – ma non credo che i problemi dei minori siano rappresentati dalla presentazione dell’autobiografia di una pornostar. Antonio sa benissimo che i minori, anche in Calabria sono devastati da alcol e droga. Ieri sera a Rende una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa in coma etilico. Ci sono casi di tredicenni che consumano cocaina e nella mia precedente esperienza di dirigente comunale a Cosenza – continua Campanella – li ho toccati con mano, così come ancora ci sono casi di abusi sessuali in danno dei minori e sul punto il consigliere regionale Luciana De Francesco ha preparato un ottimo disegno di legge. Lasciamo che la signora Malena presenti il suo libro che, certamente, non sarà un capolavoro – conclude Campanella – ma che è innocuo per i nostri ragazzi”.