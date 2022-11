Wanda Ferro e Maria Tripodi sottosegretari del governo Meloni: gli auguri del coordinatore Italia Viva Calabria Magorno

1 Novembre 2022 11:05

Wanda Ferro e Maria Tripodi nominate sottosegretari del governo Meloni: gli auguri del coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno

Due sottosegretari calabresi nella squadra del nuovo governo Meloni. Si tratta di Wanda Ferro e Maria Tripodi, rispettivamente sottosegretario all’Interno e sottosegretario agli Esteri.

Attraverso Facebook il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno ha rivolto i propri auguri ai due sottosegretari calabresi affermando: “la Calabria ha due sottosegretari nella squadra del nuovo governo. Auguri di buon lavoro a Wanda Ferro e Maria Tripodi con la speranza che il loro operato possa tradursi in iniziative buone per l’Italia e per la nostra regione“.