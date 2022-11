Londra, protesta contro il Governo: “no all’austerity, elezioni subito”

5 Novembre 2022 22:45

Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Londra contro il nuovo Governo

Proteste vibranti a Londra contro il Governo di Rishi Sunak: migliaia di persone hanno manifestato contro la politica economica e per chiedere le elezioni anticipate. La protesta è stata organizzata dal gruppo People’s Assembly Against Austerity con lo slogan Britain is Broken.

Il corposo corteo ha marciato nel centro di Londra, da Embankment a Trafalgar Square, attraverso Westminster Bridge, lungo Lambeth Palace Road, fino a Parliament Square per poi raggiungere Trafalgar Square.

Foto di repertorio