Loizzo: “Ponte e statale 106 le priorità di Salvini”

1 Novembre 2022 20:46

Loizzo: “il ponte sullo Stretto diventerebbe l’opera moderna più importante d’Europa e porterebbe oltre centomila posti di lavoro in Calabria e Sicilia”

“Matteo Salvini è già impegnato sui dossier che riguardano la statale 106 ionica dopo l’assoluto immobilismo dei Governi di centrosinistra nell’ultimo decennio”. Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata della Lega Simona Loizzo. “La questione della 106 – aggiunge Loizzo – è all’attenzione del ministro e riguarda il pacchetto infrastrutturale per il Sud. Probabilmente ad alcuni settori del centrosinistra non va giù l’intenzione di realizzare il ponte sullo Stretto, che diventerebbe l’opera moderna più importante d’Europa e porterebbe oltre centomila posti di lavoro in Calabria e Sicilia”, rimarca.

“La nuova 106 sarà realizzata dal Governo Meloni e sarà legata al Corridoio adriatico, con grandi opportunità per tutte le regioni meridionali coinvolte”, conclude Loizzo.