Locri: al cinema “Vittoria” presentato l’ultimo film del regista reggino Fabio Mollo | INTERVISTA

19 Novembre 2022 14:46

Ieri sera presso il cinema “Vittoria”, Sala Blu di Locri, è stato presentato il film “My soul summer” del regista reggino Fabio Mollo. My Soul Summer segna l’esordio come attrice di Elisa Coclite, nei panni della protagonista della pellicola diretta da Mollo, in uscita il prossimo 24 novembre. Nel cast anche Tommaso Ragno e Lunetta Savino.

La trama

Anita ha 17 anni e, con tanto impegno e dedizione, sta preparando l’esame di ammissione all’ottavo anno di pianoforte al Conservatorio. Per garantirle la giusta tranquillità per studiare, ma anche per permetterle di svagarsi di tanto in tanto, i genitori decidono di farle trascorrere l’estate dalla nonna, in una casa non lontana dal mare in Calabria. Inizialmente Anita continua a esercitarsi senza sosta, non badando alla fatica, e quelle volte che va in spiaggia con una sua amica d’infanzia si rende conto di essere ormai diversa, troppo introversa e con la testa da un’altra parte per sentirsi a proprio agio con il suo gruppo di amici. La sua estate prende una piega completamente diversa nel momento in cui sente un disco con l’incredibile voce di Ella Fitzgerald suonare a tutto volume nella lussuosa villa del vicino, Vins (Tommaso Ragno), un cantante soul e produttore musicale che, tra una bevuta e l’altra, è alla costante ricerca dell’ispirazione e del talento più puro. Trascorrendo le torride giornate estive con lui, Anita capirà di avere una passione autentica, una voglia di vivere e far vivere la propria musica.