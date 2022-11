L’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria aderisce al programma “L’Albero di Giovanni Falcone”

29 Novembre 2022 09:58

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, ha avuto il piacere di accogliere giorno 28 novembre i militari Carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria assieme al Tenente Colonello Giuseppe Micalizzi. La scuola Maria Ausiliatrice, ha aderito al programma “l’Albero di Giovanni Falcone”, fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità ambientale.

L’attività rientra a livello nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Reparto Biodiversità Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, con il Ministero della Transizione ecologica, che prevede la donazione e la messa in dimora nelle scuole delle piantine ricavate mediante clonazione dalla pianta madre di Ficus macrophylla, situata all’ingresso dell’abitazione palermitana del magistrato. A tutt’oggi sono quasi 900 gli Istituti scolastici a livello nazionale, che hanno aderito e intrapreso questo progetto, con la certezza che queste scuole, nell’importante ruolo educativo e culturale che hanno, diventino strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società che rigetti i disvalori dell’illegalità.