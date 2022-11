Linea Verde torna in Calabria, è la 4ª volta in 8 mesi: di cosa parlerà e quando andrà in onda la puntata

28 Novembre 2022 12:01

Linea Verde è ormai stregato dalla Calabria, ma non può essere altrimenti quando un programma parla di natura. Perché in Calabria la natura è la vera “madre”. Per la quarta volta negli ultimi otto mesi, le telecamere Rai faranno di nuovo capolino nella Regione dello stivale. Da domani, domani 29 novembre, sino al 2 dicembre, verranno girate le scene sulla piana di Sibari, che ospiterà Beppe Convertini e Peppone. Saranno loro a raccontare le eccellenze di questo territorio dai sapori genuini e dai luoghi incantati. La messa in onda della puntata è prevista per domenica 15 gennaio alle ore 12.20 su Rai 1.

Negli ultimi mesi Linea Verde è stata più volte in Calabria. Lo scorso aprile ha fatto un salto a Reggio, tra mare e montagna, tra Gelato Cesare, i Bronzi e l’Aspromonte. Poi il viaggio a giugno tra Crotone e la Sila piccola, con un passaggio a Tropea e a Capo Vaticano. Ed infine ad agosto, a Isola Capo Rizzuto.