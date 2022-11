La denuncia di REggioATTIVA: “Lido Comunale ridotto a rifugio per migranti” | FOTO

8 Novembre 2022 11:32

Risulta ormai irrisolta, da anni, la situazione del Lido Comunale di Reggio Calabria: REggioATTIVA chiama a raccolta popolazione e istituzioni

“Sono ormai numerose a Reggio Calabria, le associazioni, i movimenti, le consulte che si occupano della città. Svariati sono i temi e numerose sono le proposte, con frequenti riunioni, incontri e conferenze stampa in cui si discute dei problemi della città e si cerca di dare suggerimenti a questa amministrazione che invece, giorno dopo giorno, dimostra di tirare a campare“. È quanto si legge in un comunicato di REggioATTIVA.

“Un’amministrazione, che ormai da più di un anno, è gestita e guidata dai F.F., quindi neanche da chi è stato, brogli a parte, democraticamente eletto. – si legge nel comunicato – Noi di REggioATTIVA pensiamo sia arrivato il momento di agire. Il tempo delle parole che, nella stragrande maggioranza dei casi, restano tali, è finito. Sentiamo parlare di proposte che sicuramente sarebbero utili a migliorare e rendere più bella e vivibile la nostra città, ma la triste realtà in cui noi Reggini, da circa un decennio siamo costretti a vivere, presenta ben altre priorità. REggioATTIVA ritiene opportuno intervenire dalla soluzione dei servizi primari“.

“A tal proposito, abbiamo deciso di coinvolgere tutti i cittadini e tutte le associazioni, in relazione ad alcuni temi che risultano essere di primaria importanza. – prosegue REggioATTIVA – Sappiamo bene che alcuni di questi servizi, molto carenti o addirittura inesistenti, necessitano di soluzioni talmente lunghe e complesse, sulle quali non possiamo far altro che denunciare. Ci riferiamo, ad esempio, ai rifiuti, all’acqua, al ripristino del manto stradale, alle politiche sociali ecc. ecc. Questi sono problemi che per essere risolti necessitano di programmazione e tanto lavoro e quindi di tempi molto lunghi ed anche degli interventi di altri enti regionali ed addirittura sub regionali. Pertanto, sono problemi che speriamo di affrontare e risolvere al più presto con una nuova amministrazione comunale“.

“REggioATTIVA però ritiene che ci siano alcune situazioni che possono e devono essere affrontate subito; sono molte ma consapevolmente, ne affronteremo una per volta, proprio per evitare di “mettere troppa carne al fuoco “ per poi non ottenere nulla. Uno di questi problemi è lo stato di abbandono e di degrado del lido comunale. Sono troppi anni ormai che, all’avvicinarsi della stagione estiva, si riaffronta il tema, ma non si fa nulla di concreto, anzi ogni anno la situazione peggiora. – continua l’Associazione – Si tratta di una struttura sita in pieno centro città che dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra Reggio per i pochi turisti che ci onorano della loro presenza. Secondo Noi, l’unica soluzione sarebbe quella di raderlo al suolo e ricostruirlo ex novo. La giustificazione della amministrazione fa riferimento, tra l’altro, a presunti vincoli della sovrintendenza, ma ci si chiede come sia possibile che una struttura fatiscente e pericolante come il lido comunale possa avere dei vincoli. Il nostro bel lido comunale è diventato il ricovero di senza tetto e migranti, in un contesto di strutture pericolose per la loro incolumità e per quella dei pochi frequentatori che ancora hanno il coraggio di entrarci. Questo scenario si presenta all’inizio del più bel chilometro d’Italia, in prossimità dello svincolo autostradale e del porto. REggioATTIVA rivolge un appello a tutti i cittadini, alle diverse associazioni e comunità, a prescindere dal colore politico, per passare dalle parole ai fatti, attraverso una manifestazione, chiaramente pacifica“.

“Invitiamo tutti, amministrazione compresa, visto che sostiene la propria mancanza di responsabilità, in relazione a tale problema, a manifestare nei confronti della sovrintendenza o di qualsiasi altro ente che si ostina a mantenere questo orrore. Dobbiamo riuscire a smuovere tale situazione di stallo, tutti devono vedere cosa siamo costretti a subire per effetto di vincoli assurdi o insensati cavilli legali. – conclude REggioATTIVA – Se è vero quanto addotto, dobbiamo pretendere che le situazioni vengano cambiate perché i Reggini meritano più rispetto. Decidete Voi, decidiamo tutti insieme, modalità, luogo e data, ma facciamo qualcosa di concreto per la nostra città. Noi di REggioATTIVA non vogliamo alcun patrocinio, stiamo soltanto dando voce a tanti Reggini scontenti, lanciando una proposta che speriamo venga accolta da più gente possibile“.