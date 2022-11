Palmi, presentato “Il pianismo di Francesco Cilea”: il libro della pianista Beatrice Zoccali

22 Novembre 2022 20:41

La Casa della Cultura di Palmi è stata protagonista di un evento straordinario, speciale, come soltanto la cultura più autentica può concretizzare. La città natia del Maestro Francesco Cilea, indiscusso musicista di fama mondiale consegnato all’eternità, ha accolto con calorosa commozione la pianista Beatrice Zoccali, a sua volta esecutrice di fama internazionale, per la presentazione del suo libro proprio sul Maestro Cilea: “Il pianismo di Francesco Cilea”.

Anche la casa editrice dell’opera è di Palmi, la Pace Edizioni, così come il suo fondatore e direttore, lo scrittore le cui opere sono vendute ormai anche all’estero, Oreste Kessel Pace. La casa editrice in pochi mesi ha raggiunto importanti traguardi e riconoscimenti, pubblicando opere di notevole spessore culturale come il quattro volumi monumentali di poesie di Dante Maffia, una riedizione dello scrittore Domenico Zappone, un volume di Corrado Calabrò, e molti altri libri destinati al grande pubblico.

Per l’opera di Beatrice Zoccali, Oreste Kessel Pace ha personalmente impaginato, graficato e pubblicato un volume di pregiata fattura, con una copertina rigida ad alta risoluzione e carta interna pregiata. L’auditorium della Casa della Cultura si è colmata di un pubblico attento, di alto spessore culturale, proveniente da ogni parte d’Italia, per ascoltare i saluti istituzionali di Francesco Cardone (Presidente del Consiglio Comunale di Palmi), della Dott.ssa Claudia Callandrone (Assessore alla Cultura, in rappresentanza del Comune di Varazze), di Vittorio Naso (direttore del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia), di Daniela Geria (docente di Storia della Musica al Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria) e di Oreste Kessel Pace (direttore della casa editrice Pace Edizioni) Ha concluso l’Autrice con un emozionante intervento. La manifestazione ha goduto dell’appassionata moderazione di Rocco Deodato (vice presidente della Camerata Musicale Palmese).

La serata si è consumata nel migliore dei modi, con il dono agli ospiti dell’esecuzione al pianoforte di una quindicina di brani di Francesco Cilea, proprio da parte dell’autrice del libro. Il fascino delle note del Maestro, impreziosite dalla perfezione delicata della Zoccali, le cui dite hanno accarezzato i tasti del pianoforte come una dea, una musa ispiratrice, hanno commosso l’auditorium, che si è lasciato andare in un lunghissimo applauso. Con quest’opera consegnata al futuro, “Il pianismo di Francesco Cilea”, pubblicata dalla Pace Edizioni, la pianista Beatrice Zoccali non conferma soltanto la sua preparazione tecnica musicale ma anche l’unicità della sua personale passione verso il Cilea, tale da avere avuto la cittadinanza onoraria della città di Varazze ed essere considerata la più grande esecutrice delle opere pianistiche del Maestro.