Libreria di Book Sharing a Villa San Giovanni | FOTO

17 Novembre 2022 21:04

Inaugurato sabato 12 novembre a Villa San Giovanni, frutto dell’iniziativa “Cambiare il mondo un libro alla volta- Pasqua solidale”, uno spazio Book sharing: ovvero leggere e condividere, due fra le più belle cose al mondo. Totalmente gratuito e aperto a tutti, due sole regole: per prendere un libro ne lasci un altro. Iniziativa nata dall’Associazione Valentia in collaborazione con l’AVIS di Villa San Giovanni, con il patrocinio gratuito del comune di Villa San Giovanni. Lo spazio con la biblioteca Book sharing si trova in piazza Rosario.

“Grazie al sindaco Giusy Caminiti, al Presidente del Consiglio con delega all’istruzione e alla cultura Caterina Trecroci e all’Assessore alle Politiche Giovanili Ruggero Marra per la loro presenza all’evento. E un grazie a Marco Onnembo, per la presentazione del suo libro: “Il metro del dolore“, affermano gli organizzatori, i quali invitano tutta la cittadinanza a fruire del servizio e a riempiere la nostra biblioteca sempre di più! “Prendi un libro, lascia un libro”.