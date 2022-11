Larderia, autoarticolato bloccato nel centro abitato… di nuovo: la protesta dei cittadini

3 Novembre 2022 10:47

Ancora una volta un autoarticolato resta bloccato nel centro abitato di Larderia. Il Comitato Spontaneo della Vallata si fa carico della voce del disagio espresso dei cittadini, che chiedono un’adeguata segnaletica stradale, presentando un’istanza all’assessore alla Viabilità della Città Metropolitana di Messina, arch. Salvatore Mondello. Di seguito il testo della nota:

“noi sottoscritti abitanti della vallata di Larderia riuniti in Comitato Spontaneo, in considerazione del fatto che in diverse circostanze mezzi di lunghezza rilevante sono rimasti bloccati nella Sp 39 in corrispondenza del centro abitato, chiediamo che venga installata una corretta e sufficiente segnaletica in modo da limitare il transito dei suddetti fino all’area artigianale ASI e non oltre. Così facendo gli automezzi eviterebbero di rimanere bloccati nelle adiacenze dell’agglomerato urbano causando disagio agli abitanti della vallata. Confidando in un Vostro positivo riscontro e rimanendo a Vostra disposizione, per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere un cordiale saluto“.