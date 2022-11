Lamezia Terme: trovata l’11enne scomparsa

4 Novembre 2022 06:48

Trovata la bambina di 11 anni scomparsa a Lamezia Terme, si sarebbe allontanata volontariamente

E’ stata trovata dai vigili del fuoco la bambina di 11 anni che era scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri a Lamezia Terme.

E’ stata rintracciata in spiaggia. Si sarebbe allontanata volontariamente e non ci sarebbero responsabilità di terzi, almeno per il momento, per la sua scomparsa.

La bambina sta bene e ha riabbracciato in breve tempo i genitori: verrà sentita dai carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica per i minorenni e con l’assistenza di uno psicologo infantile, per accertare le modalità del suo allontanamento e ricostruire le ore precedenti e successive alla scomparsa.