Lamezia Terme, ore di apprensione per la scomparsa di una 11enne

3 Novembre 2022 22:33

Lamezia Terme, l’11 è scomparsa dal pomeriggio di oggi intorno alle ore 18

Momenti di apprensione a Lamezia Terme dove, dal pomeriggio di oggi, non si hanno più notizie di una bambina di 11 anni, A. M.. La bambina è scomparsa dalle 18 circa. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che A. fosse in Via Aldo Moro, zona dove si trova la pizzeria di proprietà dei genitori e stesse facendo i compiti. Al momento della scomparsa A. indossava un maglione nero e un jeans. In queste ore le Forze dell’Ordine sono impegnate nelle ricerche della bambina anche con l’utilizzo di unità cinofile in aree circostanti e alcune zone di campagna affinchè possa tornare presto tra le braccia dei genitori.