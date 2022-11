Lamezia Terme, ore di apprensione per la scomparsa di una 11enne

3 Novembre 2022 22:33

Lamezia Terme, l’11 è scomparsa dal pomeriggio di oggi intorno alle ore 18

Momenti di apprensione a Lamezia Terme dove, dal pomeriggio di oggi, non si hanno più notizie di una bambina di 11 anni, Alessia Marcianò. La bambina è scomparsa dalle 18 circa. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che Alessia fosse in Via Aldo Moro, zona dove si trova la pizzeria di proprietà dei genitori. Al momento della scomparsa Alessia indossava un maglione nero e un jeans. Le Forze dell’Ordine sono impegnate in queste ore nella ricerca della bambina affinchè possa tornare tra le braccia dei genitori.