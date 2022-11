Lamezia Terme, terribile incidente sulla Statale dei Due Mari | LIVE

11 Novembre 2022 15:10

Incidente a Lamezia Terme sulla SS 280: auto ribaltata

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla Strada Statale 280 dei Due Mari e precisamente a Lamezia Terme, la strada è stata in un primo momento chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e il bilancio è stato di due feriti, uomo e donna, i due conducenti. Una delle due auto ha finito la sua corsa ribaltandosi vicino al guardrail. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale i feriti, i Vigili del Fuoco, l’Anas e la Polizia Stradale che sta regolando il traffico e ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento non si conosco le cause del sinistro ne se ci sono feriti.