11 Novembre 2022 15:08

Evento di sensibilizzazione sul tema promosso dall’Associazione “Noi per Santa Caterina”

L’Associazione “Noi per Santa Caterina”, in occasione della festa di Santa Caterina, organizza una tavola rotonda dal titolo “La violenza sulle donne non ha confini… e spesso ha le chiavi di casa“, che si terrà presso il salone parrocchiale di Santa Caterina giorno 21 novembre, alle ore 19,00. La Stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare.

Programma

Moderatore: Francesco Tassone

Intervengono: