La città di Messina sempre più al centro dell’Europa: domani collegamenti on line con gli uffici comunitari di Bruxelles

7 Novembre 2022 11:42

La città di Messina è stata designata per ospitare un importante evento

La riunione annuale di riesame che la Commissione Europea compie con ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati dei programmi europei, si terrà quest’anno per l’Italia in Sicilia. La città di Messina, in particolare, è stata designata per ospitare tale importante evento. L’incontro si terrà domani, martedì 8, presso la Sala Palumbo del Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”.

Sono previsti dei collegamenti on line con gli uffici comunitari di Bruxelles e, intorno alle ore 9.30, l’intervento del Sindaco Federico Basile per i saluti istituzionali del Comune di Messina.