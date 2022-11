Knit café: nasce a Reggio Calabria un progetto per riunire chi lavora a maglia

13 Novembre 2022 19:32

Reggio Calabria: appuntamento giovedì, giornata mondiale della prematurità, al Foyer del Teatro Comunale “F. Cilea”

“Sai lavorare a maglia o all’uncinetto e vuoi trascorrere alcune ore a lavorare in compagnia? Unisciti al “Knit Café” delle volontarie reggine dell’associazione Cuore di Maglia“, è quanto c’è scritto in una nota. “Il knit café è un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare. Appuntamento giovedì 17 novembre, giornata mondiale della prematurità, dalle 16:00 alle 19:30 al Foyer del Teatro Comunale “F. Cilea” per sferruzzare insieme un pomeriggio. Porta gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana merino (è l’unica lana che è possibile utilizzare per i bimbi prematuri) adatti a questi ferri/uncinetto e tutta la tua voglia di stare insieme”, rimarca la nota.

“Lavoreremo insieme ai progetti invernali e impareremo a preparare dou dou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi scrivendo un messaggio whatsapp al 3273214562 (il numero non è abilitato alle chiamate)”, conclude la nota.