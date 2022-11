Kickboxing, buon bottino di medaglie per la SSD Wellnext di Sant’Agata di Militello

21 Novembre 2022 21:57

Anche in questa giornata di sport, una delle ultime di questo prolifico anno sportivo 2022, benché in formazione ridotta all’osso da malanni stagionali, il team Cirilla della SSD Wellnext è stato presente. Domenica 20 novembre, nei locali del Pala Nitta a Catania, si è tenuto un torneo regionale di kickboxing in cui circa 100 atleti, di tutte le età, si sono confrontati nelle varie specialità da tatami.

I fighters del maestro Cirilla hanno portato a casa un bel bottino di medaglie nelle loro discipline ottenendo i seguenti risultati: