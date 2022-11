Karate, Alessandra Benedetto orgoglio reggino: “Premio alla carriera” per l’atleta della Fortitudo

21 Novembre 2022 22:38

“Nella vita l’importante non è il trionfo ma la lotta e l’essenziale non è vincere, ma aver combattuto bene”. Sono queste le parole che hanno fatto da cornice nel momento in cui il Presidente della FIJLKAM settore Karate, Davide Benetello, a Torino, durante lo svolgimento del Campionato Italiano Assoluto, ha consegnato ad Alessandra Benedetto la medaglia d’oro offerta dalla Fortitudo 1903 per aver onorato con le sue prestazioni sportive il Karate calabrese ed italiano per oltre 20 anni ed aver concluso la sua carriera agonistica per raggiunti limiti d’età.

Il motto di De Coubertin è stato pronunciato da Riccardo Partinico che ha allenato Alessandra Benedetto sin da quando aveva 9 anni d’età. Alessandra, per le sue capacità tecniche, poteva davvero raggiungere l’olimpo del Karate mondiale, ma avrebbe dovuto stravolgere la sua vita: allenarsi tre volte al giorno, dedicare meno tempo allo studio e farsi seguire da uno staff costituito di medici, nutrizionisti, psicologi e massaggiatori. Niente di tutto questo. Alessandra ha vissuto una vita normale, un’ora e mezza di allenamento per tre volte la settimana ed un unico insegnante tecnico. Alla fine il bilancio “della lotta” è adeguato a chi ha “combattuto bene”: 19 medaglie vinte ai campionati nazionali FIJLKAM, 3 d’oro, 2 d’argento e 14 di bronzo; la qualifica di Atleta Azzurra ottenuta per la partecipazione a sette tappe di gare mondiali valide per la qualificazione olimpica di Tokyo, la laurea magistrale in Scienze Motorie e Sportive conseguita con il massimo dei voti, il titolo di Istruttore di Karate ed il massimo grado di cintura nera, 5 dan di Karate. Il futuro di Alessandra adesso diventa molto più impegnativo sul piano educativo e sociale, dovrà riuscire a trasferire tutti i valori dello sport agli Alunni della prestigiosa scuola cittadina, Galileo Galilei, dove è titolare della cattedra di scienze motorie e sportive ed agli Allievi della Fortitudo 1903 dove è stata nominata responsabile del settore giovanile.

Curriculum agonistico di Alessandra Benedetto