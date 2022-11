Primo piatto a base Rabiot, per secondo serviti Fagioli: Juventus-Inter 2-0, è sorpasso | CLASSIFICA

6 Novembre 2022 22:45

Il derby d’Italia è della Juventus: 2-0 all’Inter allo Stadium firmato Rabiot e Fagioli

Sorpasso. Si conclude così il superweekend di Serie A, con il derby d’Italia appannaggio della Juventus. Allo Stadium, i bianconeri inguaiano l’Inter battendolo per 2-0 e facendolo scivolare fuori dall’Europa. I primi 45 minuti sono abbastanza soporiferi, è nella ripresa che la partita si accende grazie a Kostic, per distacco migliore in campo. E’ lui a scappare via sulla destra, servendo Rabiot, che con un piattone chirurgico fa 1-0. Inter tramortita, Juve in fiducia. E arriva il 2-0. Corner, Danilo al volo, partita chiusa. Anzi no. Gol annullato, dopo consulto Var, per tocco di mano dello stesso Danilo (il cui braccio era però agganciato a quello di De Vrij) nella traiettoria del tiro. Polemiche, ma in un Juve-Inter non potevano mancare. Saranno più brevi del previsto, però, perché la Juve il raddoppio lo trova di nuovo e la seconda volta è tutto regolare. Contropiede, il neo-entrato Di Maria serve ancora Kostic, il quale allarga per Fagioli, che segna il suo secondo gol di fila e fa esultare lo Stadium. Con questa vittoria, la Juve supera Udinese e Inter, agganciando la Roma a 25 al quinto posto, a meno due da Atalanta e Lazio, terza e quarta.

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA

VENERDI’ 4 NOVEMBRE

ore 20:45

Udinese-Lecce 1-1

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 15:00

Empoli-Sassuolo 1-0

Salernitana-Cremonese 2-2

ore 18:00

Atalanta-Napoli 1-2

ore 20:45

Milan-Spezia 2-1

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 12:30

Bologna-Torino 2-1

ore 15:00

Monza-Verona 2-0

Sampdoria-Fiorentina 0-2

ore 18:00

Roma-Lazio 0-1

ore 20:45

Juventus-Inter 2-0

CLASSIFICA SERIE A