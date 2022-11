Miss baby mondo, la reggina Jasmin Hilary Malafarina protagonista a Roma

29 Novembre 2022 15:06

Invito speciale presso gli studi Lazio tv per la Reggina Jasmin Hilary Malafarina, Miss internazionale conosciuta in tutto il mondo che lo scorso 28 novembre è stata ospite a Roma insieme ai genitori ed al manager Claudio David dell’agenzia Red fashion talent agency Sono stati protagonisti all’interno del programma di Silvia Vecchi “Buongiorno Lazio” che andrà in onda in grosse emittenti internazionali come Gold Tv e Sky. Intervistati sia la madre che la Miss hanno raccontato tutta la storia della piccola, tutto e’ iniziato nel 2018 in un defilè di moda, successivamente è stata notata ed è stata da subito coinvolta per alcuni concorsi nazionali prestigiosi, fino ad arrivare all’eta’ di 7 anni a vincere titoli internazionali come quello attuale di “ambasciatrice Miss baby mondo”. E c’è da aggiungere che JAsmin non è solo Miss e modella, ma è anche un attrice e ballerina professionista, i suoi due grandi sogni sono quello di indossare abiti di grandi marchi e stilisti importanti e diventare un’ attrice importante . Ad oggi è all’interno insieme alla madre dell’associazione Jasmin’s cinema moda and dance, nata appunto per realizzare i sogni di tutti quei bimbi che vogliono affermarsi nel campo dell’alta moda.