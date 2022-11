In Italia un’altra laurea nel metaverso: l’esame si terrà all’università di Catania

18 Novembre 2022 16:33

In Italia arriva un’altra laurea nel metaverso. L’esame si terrà lunedì nell’aula ’21 marzo’ del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università di Catania. A sostenerlo lo studente Matteo Catania tramite la piattaforma Spatial.

“E’ una modalità assolutamente innovativa, – spiega in una nota l’ateneo – in Italia, solamente altri due studenti, in Piemonte lo scorso luglio e in Toscana ad agosto, hanno conseguito il titolo tramite questa rappresentazione virtuale. L’obiettivo è quello di sperimentare concretamente le enormi potenzialità delle nuove tecnologie applicate al settore dell’educazione“. La seduta di laurea si terrà quindi sia fisicamente, nell’aula del dipartimento, che virtualmente.

Per seguire l’esame di laurea occorre iscriversi gratuitamente alla piattaforma, creare un avatar, in 2D o tramite realtà aumentata 3D con il visore, che potrà interagire, all’interno dello spazio, con chiunque vi partecipi. La ‘laurea virtuale’ si svolgerà in un vero e proprio auditorium con quarantacinque posti nei quali gli avatar dovranno sedersi per assistere. Già un’ora prima che l’evento cominci, si potrà esplorare lo spazio e interagire. Gli avatar possono infatti comunicare tra loro e con l’ambiente circostante, nel quale saranno affisse due copie della tesi di laurea che potranno essere sfogliate e commentate.

Durante la discussione della tesi su ‘I governi tecnici e l’economic voting: un’analisi longitudinale dal 1995 al 2022’ saranno proiettate le slide sia nell’aula reale sia in quella virtuale e l’alter ego del laureando nel metaverso, grazie all’impiego di un microfono wireless, pronuncerà lo stesso discorso in entrambi gli ambienti. La stessa possibilità di interagire fra gli ospiti virtuali è concessa anche subito dopo la conclusione della discussione, in attesa delle proclamazioni. Una webcam riprenderà il momento della proclamazione da parte della commissione di laurea, regalando agli spettatori connessi la celebrazione fisica della laurea.