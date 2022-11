Serie A, intercettazioni shock di Malagò: “presidenti delinquenti”, spuntano i nomi di due big

16 Novembre 2022 18:19

I presidenti di Serie A? “Dei delinquenti veri“. La Lega Calcio “è un’organizzazione di diritto privato… perché altrimenti li arrestavano tutti, perchè li hanno trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi“. Sono queste alcune delle frasi pronunciate da Malgò, raccolte nelle intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta, con richiesta di archiviazione, sulla presunta tangente pagata per l’assegnazione dei diritti tv.

Le frasi sono state rese note da “La Repubblica”. Malagò etichetta l’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, come “un vero pregiudicato”, mentre il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è “il capo”. Poi aggiunge: “e i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine, o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure…“.

Preziosi, attraverso l’Ansa, ha dichiarato: “mi sorprende che mi giudichi un pregiudicato perché anche mesi fa ci siamo incontrati e abbracciati. Mi sembra che lui si debba difendere da un’accusa di corruzione, forse il delinquente è lui. Io non ho mai denunciato nessuno, ma lui forse dovrebbe farsi un’esame di coscienza e capire quali sarebbero dovuti essere i giusti comportamenti quando era commissario della Serie A“.