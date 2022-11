Reggio Calabria, “Insieme per il quartiere”: il programma di eventi in occasione della festa di Santa Caterina

17 Novembre 2022 22:20

In occasione della festa in onore di Santa Caterina d’Alessandria, la parrocchia, l’Associazione “Noi per Santa Caterina” e il Circolo Sportivo Ricreativo daranno vita all’evento “Insieme per il quartiere“. Per una settimana, dal 21 novembre al 27 novembre, il quartiere vivrà dei momenti gioiosi, sia per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi vissuti come esperienza di fede, sia per quanto concerne i festeggiamenti civili.

Sarà un’occasione d’incontro e di condivisione tra gli abitanti del quartiere e non solo che aiuterà a rafforzare il cammino spirituale di una comunità che si stringe attorno a don Ernesto Malvi, il sacerdote che giorno dopo giorno ci esorta a porgere la mano a chi ha bisogno.