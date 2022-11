Messina, il 10 novembre l’insediamento del nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.T.L. Caio Duilio

8 Novembre 2022 15:35

Nella giornata di giovedì 10 novembre si insedierà il nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.T.L. Caio Duilio di Messina

Si insedia giovedí 10 novembre il nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.T.L. Caio Duilio. La cerimonia di apertura dei lavori si svolgerá, con inizio alle ore 15.30, nella suggestiva sede del Forte San Salvatore. Nelle giornate di Venerdí 11 e Sabato 12 novembre i lavori proseguiranno presso il Rettorato dell’Universitá degli Studi, L’Accademia dei Pericolanti e la Sede dello storico istituto di Via La Farina.

Esprime forte soddisfazione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Pistorino: “il CTS rappresenterà il vettore per l’innovazione e l’organo con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico e tecnologico alle attività didattiche dell’istituto. I suoi componenti – sottolinea la dirigente – sono stati scelti tra personalità di alto profilo etico, sociale e professionale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di navigazione, trasporti e logistica e cantieristica navale. Alcuni di loro rappresentano gli enti e le aziende che sono giá nostri partner nelle attivitá di P.C.T.O.”.

Il nuovo CTS avrá il compito di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni culturali e tecnico-professionali espressi dal mondo produttivo e dall’Università, ponendo particolare attenzione ai progetti di P.C.T.O.

Tra i componenti dell’importante organo consultivo, anche il Sindaco della Cittá Metropolitana di Messina, Federico Basile, il provveditore agli studi, Stello Vadalá, rappresentanti del Miur, dell’Universitá, del mondo delle professioni, degli Enti e delle aziende che da anni collaborano stabilmente con l’istituto.

Il PROGRAMMA dell’evento