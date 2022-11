Gli Ingegneri calabresi: “chiediamo proroga per inserimento pratiche Superbonus nel sistema SUE”

30 Novembre 2022 16:25

Lettera congiunta dei Presidenti dell’Ordine degli Ingegneri delle province calabresi in merito alla richiesta di proroga del termine di inserimento e trasmissione delle pratiche Superbonus 110 sul sistema CalabriaSUE. “Spett.le CalabriaSUE – si legge – Preso atto del comunicato dell’ufficio regionale SURE inerente la possibilità di inoltrare le pratiche CILAS complete di tutta la documentazione anche mezzo PEC entro la data del 25 u.s. e della concessione di 5 giorni per inviare la documentazione progettuale completa delle istanze superbonus 110, già trasmesse via PEC entro il 25/11/2022, va tuttavia evidenziato che persiste ancora oggi il malfunzionamento della Piattaforma SUE con rallentamenti tali da non consentire il caricamento delle pratiche nei 5 giorni concessi”.

“Vista anche la vostra comunicazione di “ulteriore procedura di emergenza” che consente l’inoltro entro la giornata odierna delle PEC scartate per capienza esaurita; Considerato dunque che la certezza dell’invio della pratica è già garantita dalle PEC inviate al 25.11.2022 e che il caricamento sulla piattaforma è una mera archiviazione delle pratiche, non si ravvisa la necessità di indicare una scadenza perentoria che, vista la mole di pratiche presentare, sposta semplicemente il problema di qualche giorno; Appare pertanto ragionevole non prevedere alcuna scadenza per il caricamento sulla piattaforma ovvero indicare in linea generale la scadenza del 31/12/2022. Per quanto sopra premesso e considerato, nello spirito di massima collaborazione tra istituzioni e al fine di contribuire alla risoluzione della problematica che interessa professionisti e cittadini, si chiede di voler accogliere la presente istanza indicando il 31.12.2022 come data ultima per il caricamento delle CILA già presentate mezzo PEC entro il 25.11.2022. Si chiede inoltre di dare evidenza sul portale che la data di presentazione delle pratiche corrisponde a quella di invio delle stesse e non a quella del protocollo che, vista la mole di pratiche presentate, avrà data successiva. Sicuri di un positivo accoglimento della proposta, Si porgono cordiali saluti e si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro”, si chiude la lettera.