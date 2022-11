Infortunio Benzema, il Pallone d’Oro rinuncia al Mondiale

20 Novembre 2022 00:49

Sarà un Mondiale senza Pallone d’Oro. Pessime notizie per la Francia e per tutti gli appassionati di calcio: Karim Benzema salta il Mondiale del Qatar. Strappo muscolare al quadricipite della gamba sinistra per l’attaccante francese, un infortunio subito durante l’allenamento odierno con la nazionale. “La squadra condivide la tristezza di Karim e gli augura una pronta guarigione“, ha scritto sui social la nazionale francese.

Una brutta tegola per Deschamps che dovrà fare a meno di Benzema, sarà probabilmente Giroud a prendere il suo posto. Un’altra assenza pesante per il Mondiale dopo quella di Sadio Manè (Senegal) e Angel Correa (Argentina).