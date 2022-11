L’inflazione vola all’11,8%: nuovo record dal 1984

16 Novembre 2022 11:48

Nel mese di ottobre l’Inflazione ha registrato un aumento del 3,4% su base mensile e dell’11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente). Lo ha reso noto l’Istat limando così leggermente la stima preliminare che era +11,9%. Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +10,9% a +12,6%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,9%). “È necessario risalire a giugno 1983, quando registrarono una variazione tendenziale del +13%, per trovare una crescita su base annua dei prezzi del ‘carrello della spesa’ superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 (quando fu +11,9%) per una variazione tendenziale dell’indice generale Nic superiore a +11,8%”, ha commentato l’Istat.