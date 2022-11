Terminato incontro con von der Leyen, Meloni: “vogliamo difendere l’interesse nazionale nell’Unione Europea” | VIDEO

3 Novembre 2022 20:04

Terminato l’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

E’ terminato l’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durato una cinquantina di minuti. Il premier ora è al Palazzo Europa dove è stata accolta dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Mi sembra si sia creata una interlocuzione molto franca, molto positiva. Sono contenta di come sia andata questa giornata nella quale ho portato il punto di vista italiano. C’è la necessità di dare il prima possibile concretezza alla soluzione sulla crisi dell’energia e sul tetto del gas”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a margine dell’incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

“Ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita istituzionale del governo per dare il segnale di una Italia che vuole partecipare, collaborare e difendere l’interesse nazionale dentro alla dimensione Ue insieme agli altri Paesi. Abbiamo parlato di flussi migratori, della richiesta italiana di un cambio punto di vista. La priorità per noi diventa una priorità che è già prevista nelle normative europee, che è la difesa dei confini esterni”, rimarca Meloni. “Difenderò interesse nazionale in una dimensione europea. Hanno capito che non siamo marziani. Sul tema migranti ho trovato orecchie disponibili. Nel corso dei colloqui con i vertici europei abbiamo parlato di come spendere al meglio i fondi in particolare del Pnrr, anche a fronte delle difficoltà che ci sono, come l’aumento delle materie prime e l’inflazione: di come riuscire a lavorare insieme per implementare il Pnrr per fare in modo che queste risorse arrivino a terra anche ragionando su quelle che oggi sono le grandi priorità, come la questione energetica”, evidenza Meloni.

“Grazie Giorgia Meloni per il forte segnale lanciato con la tua visita alle istituzioni europee nel tuo primo viaggio all’estero. È stata una buona occasione per scambiare opinioni su temi critici che vanno dal sostegno all’Ucraina, all’energia all’Italia, al NextGenEU e alla migrazione”, commenta Ursula Von der Leyen.