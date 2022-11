Incontro fra il Presidente Occhiuto e una delegazione di Italia Viva Calabria: i temi trattati

19 Novembre 2022 11:28

Una delegazione di Italia Viva Calabria, guidata dal coordinatore regionale Ernesto Magorno e composta dai coordinatori provinciali, è stata ricevuta dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, alla Cittadella. Welfare e sanità, Zes, energia, ambiente ed enti locali, sono stati tanti i punti trattati nel corso dell’incontro.

I numerosi spunti offerti dalla delegazione del partito sono stati esaminati con massima attenzione e accolti con favore in quello che è stato un clima di massima collaborazione con il Presidente Occhiuto che, nel suo intervento, ha ben raccontato il lavoro svolto in questa sua prima fase indicando le criticità esistenti e, allo stesso tempo, manifestando grande determinazione per affrontarle e risolverle: “ringraziamo il Presidente Occhiuto per la grande disponibilità mostrata nei nostri confronti – ha commentato il coordinatore regionale del partito, Ernesto Magorno –anche perché Italia Viva è il primo partito a essere stato ricevuto da quando è iniziata questa consiliatura regionale, un dato non da poco che ci pone come validi interlocutori della Giunta Regionale. Riteniamo che la sua capacità di ascolto sia caratteristica di lavoro fondamentale per chi governa. Come detto in altre circostanze Italia Viva è pronta a dare il proprio contributo nell’esclusivo interesse della Calabria e dei calabresi. Ci siamo confrontati su diversi temi-ha concluso Magorno-e siamo convinti che l’appuntamento di oggi abbia lasciato un patrimonio di idee che sarà utile per i prossimi passi dell’azione del governo regionale“.