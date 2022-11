Reggio Calabria, l’On. Aloi ospite dell’incontro del Circolo Culturale “L’Agorà” sul centenario della Marcia su Roma

14 Novembre 2022 16:31

Nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria riguardante i 100 anni dalla Marcia su Roma: ospite l’onorevole Fortunato Aloi

Benito Mussolini in un’intervista pubblicata sul quotidiano “Il Mattino” datato 11 agosto del 1922 ebbe a dichiarare che “La marcia su Roma è in atto. Non si tratta, intendetemi bene, della marcia delle cento o trecentomila Camicie nere, inquadrate formidabilmente nel Fascismo. Questa marcia è strategicamente possibile, attraverso le tre grandi direttrici: la costiera Adriatica, quella Tirrenica e la valle del Tevere, che sono – ora – totalmente in nostro assoluto potere.

Ma non è ancora politicamente inevitabile e fatale. Voi ricorderete il mio dilemma in Parlamento. Esso rimane. I prossimi mesi daranno una risposta. Che il Fascismo voglia diventare Stato è certissimo, ma non è altrettanto certo che, per raggiungere tale obiettivo, si imponga il colpo di Stato“.

Mussolini giocò molto sulla debolezza del governo – di cui l’allora presidente del Consiglio era Luigi Facta – e di un Paese uscito dalla Prima guerra mondiale debole, diviso, praticamente a pezzi. L’Italia aveva formalmente vinto la guerra, ma non era riuscita a ottenere la città di Fiume e la Dalmazia. Questa cosa fece diffondere un risentimento verso il governo, ritenuto incapace di difendere gli interessi della Nazione. Gabriele D’Annunzio fu il rappresentante più illustre di questi movimenti nazionalisti: fu lui, infatti, a coniare il termine di “vittoria mutilata”, e fu sempre lui che nel settembre del 1919 occupò la città di Fiume al comando di circa 2.600 “legionari”.

Proprio a Fiume, si parlò per la prima volta di una “leggendaria” marcia su Roma: l’obiettivo? Cacciare il governo e attuare un colpo di Stato. La guerra aveva di fatto accelerato la crisi dello Stato liberale e messo in luce le debolezze del governo, incapace di dare risposte alle masse di operai e contadini che chiedevano migliori condizioni di vita e salari più alti . Crisi economica, povertà e sfiducia verso le istituzioni furono tra le cause che provocarono scioperi e agitazioni in tutto il Paese da parte dei socialisti. Sono gli anni tra il 1919 e il 1920, quelli del cosiddetto biennio rosso, in cui i partiti di sinistra promossero il maggior numero di scioperi, disordini e dimostrazioni in Italia. Il motto dei massimalisti del partito socialista era: “Fare come in Russia”. Pochi anni prima, infatti, nel 1917, in Russia si realizzò la rivoluzione comunista di Lenin. Le classi medio-alte italiane temevano che anche in Italia potesse accadere lo stesso: “Il socialismo – dicevano – deve essere fermato”.

Da queste cifre il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto, sul tema “1922-2022: nel centenario della marcia su Roma”. Il tema sarà analizzato dall’onorevole Fortunato Aloi. Docente negli istituti superiori. Dirigente missino e consigliere comunale e provinciale di Reggio Calabria e Deputato della Repubblica Italiana per quattro legislature, ricoprendo prestigiosi incarichi parlamentari, tra i quali quello di Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione dal 13 maggio 1994 al 16 gennaio 1995. Il 28 ottobre 1922 l’Italia fu consegnata a Mussolini diventando di fatto un paese fascista.

A cento anni dalla marcia su Roma, il gradito ospite del sodalizio culturale reggino ne ripercorrerà le cause e le conseguenze. La giornata di studi, organizzata dal sodalizio culturale reggino, ha carattere prettamente storico-culturale. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 17 novembre.