Reggio Calabria, incidente in via Itria: una macchina si ribalta su se stessa!

17 Novembre 2022 13:24

Tanta paura nella tarda mattinata di oggi a Reggio Calabria. Da pochi minuti, infatti, in via Itria, poco dopo l’intersezione con il viale Calabria, nella zona sud della città, si è verificato un brutto incidente stradale nel quale una macchina (una Fiat Panda bianca) ha finito la sua corsa ribaltandosi su se stessa. Al momento, non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto e di come l’auto si sia ribaltata.

Intervenuta sul posto la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire la dinamiche del sinistro. Gli agenti della Municipale si stanno occupando anche di regolare il corretto flusso del traffico stradale in un orario di punta, coincidente con le uscite dei ragazzi dalle scuole.