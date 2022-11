Incidente sulla Cassia: auto rimane appesa al guardrail

14 Novembre 2022 18:35

Incidente sulla Cassia Bis, auto ha finito il suo tragitto “appesa” ad un guardrail

Incidente stradale, questa mattina, sulla Cassia Bis, in direzione di Roma, dove un’auto è rimasta letteralmente appesa ad un guardrail. Un’automobilista, rimasto illeso, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 6 del mattino, è andato a finire sopra un guardrail. Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per coordinare il traffico.

La foto in evidenza è diventata virale ed è stata postata in vari social. Tanti i commenti ironici e divertenti per un sinistro che poteva provocare anche dei feriti gravi o addirittura decessi.