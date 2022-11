Grave incidente sull’A2 a Sant’Onofrio: autostrada chiusa, si temono vittime

1 Novembre 2022 11:56

Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio in direzione Nord

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Sant’Onofrio in direzione Nord. L’autostrada è stata chiusa al traffico e sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto. Nel sinistro sembrerebbe ci siano feriti gravi e si temono vittime. L’elisoccorso è appena intervenuto nel luogo del sinistro. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ne la causa del sinistro.