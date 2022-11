Inchiesta Reset, il Tribunale del Riesame attesta estraneità ai fatti di Marcello Manna | DETTAGLI

18 Novembre 2022 13:58

“Mi è stato notificato ieri il provvedimento in cui vengono depositate le motivazioni emesse dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in merito all’inchiesta “Reset”. Lo afferma in una nota Marcello Manna.

“Il Collegio, si legge: “ritiene che la condotta addebitata al MANNA non sia sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p. difettando, allo stato, qualsivoglia elemento su cui fondare la partecipazione del ricorrente a tale specifico accordo illecito”. E prosegue dicendo: “si riscontrano addirittura elementi contrari alla sussistenza di tale sinallagma”. Infine: “alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene, allo stato, insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso”. Oggi si è attestata la mia estraneità ai fatti in fase cautelare. L’augurio è che ora tale vicenda possa trovare conclusione definitiva al più presto e si ripristini finalmente l’ordine delle cose”.