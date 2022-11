Incendio portone Vibo Valentia, lo sdegno della politica: da Wanda Ferro a Lo Schiavo

13 Novembre 2022 11:05

Sdegno della politica calabrese, su tutti i fronti, dopo l’incendio di ieri sera di un portone di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia

“Teniamo alta l’attenzione sui preoccupanti episodi criminali che continuano a verificarsi in Calabria. Gli ultimi in ordine di tempo il grave atto intimidatorio nei confronti di una concessionaria di automobili di Catanzaro – dopo che in precedenza nel capoluogo si erano verificate una sparatoria per strada e la morte di due persone nello scoppio di un ordigno – e l’incendio appiccato al portone di palazzo Gagliardi, sede di uffici del Comune di Vibo Valentia. Nella certezza che le forze dell’ordine faranno presto piena luce su questi episodi, voglio assicurare la costante attenzione del Viminale sul tema del contrasto alla criminalità in Calabria. In tale direzione ho programmato fin dal mio insediamento una serie di incontri istituzionali con le autorità di governo e i vertici delle forze dell’ordine delle province calabresi, sia per approfondire le dinamiche criminali sul territorio, sia per avviare un confronto permanente sulle più opportune iniziative volte a sostenere l’azione di contrasto”. E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro.

Incendio di un portone di Palazzo Gagliardi a Vibo, De Nisi: “gesto che offende la città”

“Un gesto che offende la città di Vibo Valentia e tutti coloro che hanno a cuore il sapere, la storia ed i valori”. È senza giri di parole lo sdegno del consigliere regionale e coordinatore regionale in Calabria di “Italia al Centro” Francesco De Nisi commentando il tentativo da parte di ignoti di appiccare fuoco ad una porta del settecentesco Palazzo Gagliardi, di proprietà del Comune, sito nel centro storico di Vibo Valentia, quella relativa ai locali dati in uso al “Cev”, il Comitato editori vibonesi. De Nisi, inoltre, esprime ferma condanna «per un atto vile, che mira a ferire la nostra sensibilità e la straordinaria tradizione culturale e civile della città di Vibo Valentia”. Il consigliere regionale, inoltre, non esita a sottolineare che in casi del genere occorre “fare i conti con gli incivili e con l’ignoranza” e che ciò “ci deve far riflettere sulla necessità di protezione e sicurezza degli immobili e dei luoghi simbolo delle nostre città”. Poi conclude: “Ecco perché bisogna da un lato cercare di educare i cittadini al bello, perché e dall’altra anche con il controllo e le sanzioni”.

Incendio di un portone di Palazzo Gagliardi a Vibo, la condanna del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo

“Chi ha provato a dare fuoco al portone di Palazzo Gagliardi, ha compiuto un gesto che non è solo contro il Comitato editori vibonesi, che lì ha sede e a cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà, ma che danneggia, nel suo valore simbolico, tutta la città di Vibo Valentia. Non ci si rende conto che più affonda la Calabria, più affondiamo tutti noi, nessuno escluso, compreso chi compie questi crimini. Mi auguro che si possa far luce al più presto su questo increscioso episodio e che i responsabili siano individuati e perseguiti adeguatamente”. Così in un post su Facebook il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo.

Incendio di un portone di Palazzo Gagliardi a Vibo, le parole del Sindaco Limardo

“È un gesto deprecabile di fronte al quale la comunità vibonese esprime tutto il suo sdegno e che non può essere qualificato come una “bravata” dei soliti “balordi” ma che va condannato con assoluta fermezza”. Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo in merito al principio di incendio di uno dei portoni di Palazzo Gagliardi avvenuto nella serata di ieri. “Mentre esprimo solidarietà agli amici del Cev i cui locali sono stati invasi dal fumo – conclude il primo cittadino – un grazie va ai Carabinieri per il loro tempestivo intervento e a quei cittadini attivi e responsabili che hanno dato l’allarme”.