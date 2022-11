28 Novembre 2022 11:59

Domani, martedì 29 novembre 2022, si terrà l’evento “Il registro tumori nella Regione Calabria“, importante evento di informazione medica e scientifica. L’appuntamento è alle ore 08:30 per la registrazione dei partecipanti, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, sita in via S. Anna II tronco, loc. Spirito Santo.

Di seguito il programma dell’evento e gli ospiti che saranno presenti.