Il reggino Antonino Stellittano vince il concorso canoro “nuovi talenti festival”

23 Novembre 2022 14:21

E’ Antonino Stellittano reggino doc il vincitore dell’11.ma edizione per concorso canoro e musicale “nuovi talenti festival” il concorso realizzato con il contributo dei fondi art.7 della legge 93/92 del NUOVO IMAIE – Istituto mutualistico interpreti ed esecutori di Roma che conta oltre 25.000 iscritti e con il patrocinio di AFI Associazione Fonografici Italiani di Milano. La finalissima si è svolta in Agrate Brianza (Mb) presso gli Studi LAREM Sabato 19 Novembre 2022. Antonico Stellittano ha ottenuto il primo posto con il brano Chiara e Filomena da lui composto e scritto sbaragliano i 14 finalisti in gara provenienti da selezioni tenure in ogni parte d’ Italia. Una bella soddisfazione per l’artista reggino già fondatore e frontmen del gruppo etno-pop dei Kalavria precursori di questo genere musicale.

Per la primavera estate 2023 all’artista sarà riservato da parte del Nuovo Imaie di Roma un contributo per effettuare 6 eventi live accompagnato dalla sua band. L’organizzazione e la produzione del concorso canoro e musicale Nuovo Talenti Festival è stata curata come sempre dalla MOMENTI SONORI Srl di Milano.