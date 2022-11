I Leo Club di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni al fianco del Banco Alimentare

23 Novembre 2022 19:50

“Anche i giovani Leo non sono esenti dal richiamo di aiutare il prossimo, soprattutto in questi periodi così difficili. È per questo motivo che sabato 26, in occasione della giornata della colletta alimentare organizzata dal banco alimentare, i Leo club di Reggio Calabria host e di villa San Giovanni Cenide, scenderanno a fianco del Banco alimentare sezione di Reggio Calabria per dare un supporto a chi oggi ha bisogno“.

È quanto affermato in una nota dal Leo Club Reggio Calabria host Vittoria GS Porcelli. “I soci, presieduti dai presidenti per Reggio Calabria dott. Rocco Bellantone e per Villa S.G. dott. Antonio Calabrò, si troveranno presso i punti vendita “CRAI in via Santa Caterina 105 di Reggio Calabria“, e presso “l’EUROSPAR in via Zanotti Bianco di Villa San Giovanni”. – si legge ancora nel comunicato – I ragazzi si troveranno affiancati i rispettivi Lions padrini, guidati dal presidente di zona 27 avv. Giuseppe Strangio, e dai presidenti del Lions Reggio Calabria Host prof.ssa Natina Cristiano ,e dal presidente del Lions Villa S.G. dott. Mimmo Praticò, in sinergia perfetta, esempio di collaborazione, questo, tra le generazioni l per il panorama cittadino portano avanti dai singoli clubs e dalla zona Lions“.