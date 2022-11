All’Hitachi di Reggio Calabria verranno realizzati i treni ultra moderni della nuova metropolitana di Milano

4 Novembre 2022 16:10

46 nuovi mezzi per le linee M1, M2 e M3. I primi 21 entreranno in servizio nel 2024, valore complessivo dell’investimento 368 milioni di euro

Prosegue l’imponente piano investimenti di Atm per un sistema di trasporto pubblico sempre più sostenibile e tecnologico, nonostante la grande instabilità che condiziona ancora oggi lo scenario dell’intero settore.

Nelle scorse settimane è stata aggiudicata la gara – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – a Hitachi Rail per la realizzazione di nuovi treni della metropolitana.

Si tratta di un accordo quadro per la fornitura di 46 nuovi treni per un valore totale dell’investimento pari a 368 milioni di euro. Contestualmente, è stato firmato un primo contratto applicativo per 21 mezzi destinati alla linea M1 per un valore di 168 milioni di euro.

Le prime consegne sono previste a partire dalla primavera 2024. I nuovi veicoli contribuiranno a rinnovare ulteriormente la rete di trasporto pubblico del capoluogo lombardo offrendo ai passeggeri una sempre maggiore disponibilità di mezzi moderni, accessibili e confortevoli.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI TRENI

Nuovo design, totale accessibilità dei vagoni, sistema di videosorveglianza con visualizzazione delle immagini in tempo reale dalla sala operativa e marcia silenziosa per il massimo comfort del cliente: sono questi gli elementi distintivi dei nuovi veicoli. Sono naturalmente dotati di impianto di climatizzazione integrale e anche di pareti resistenti agli atti vandalici.

Ogni treno è costituito da 6 carrozze in alluminio, ha una lunghezza di 106, 5 metri e può raggiungere una velocità massima pari a 90 km/h. Un’accurata progettazione volta a ridurre l’impatto ambientale, in linea con la strategia di Hitachi Rail e Atm di attenzione all’ambiente per una mobilità sempre più sostenibile, ha consentito di ottenere elevati livelli di riciclabilità dei materiali a fine vita del treno.

I nuovi mezzi saranno realizzati negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italia di Napoli e Reggio Calabria. Hitachi Rail è global leader nella progettazione e fornitura di treni e sistemi metropolitani in vari Paesi del mondo inclusa Italia, Giappone, Danimarca, Arabia Saudita e USA.