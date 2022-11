Guerra Ucraina: le truppe russe si ritirano da Kherson, i festeggiamenti degli ucraini | VIDEO

11 Novembre 2022 15:01

Kiev: “il ritiro dei soldati russi da Kherson è un’importante vittoria”

Le truppe russe hanno completato il ritiro dalla città di Kherson trasferendosi sulla riva sinistra del Dnepr. Lo annuncia il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass. Dopo otto mesi di occupazione, la bandiera ucraina è riapparsa nel centro di Kherson, avvolta intorno a un monumento, issata da alcuni cittadini, secondo Nexta Tv.

“Il ritiro russo da Kherson è una importante vittoria dell’Ucraina”. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Il Cremlino, invece, ha negato che il ritiro delle truppe russe da Kherson sia stata un’umiliazione per Mosca. Il portavoce Dmitri Peskov ha risposto seccamente “no” quando è stato interpellato in merito dai giornalisti durante il briefing.