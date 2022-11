Guerra Ucraina, von der Leyen: “tribunale ad hoc per i crimini della Russia”

30 Novembre 2022 12:50

“La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. Con i nostri partner, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale“. È quanto annunciato in un tweet da Ursula von der Leyen.

Il presidente della Commissione UE ha spiegato che i Paesi membri riceveranno, nelle prossime ore, una proposta ad hoc per permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a un tribunale appositamente creato. “La Russia deve anche pagare per le devastazioni che ha provocato. Si stima che i danni subiti dall’Ucraina siano attorno ai 600 miliardi di euro. La Russia e gli oligarchi devono risarcire l’Ucraina e coprire i le spese per la ricostruzione, e noi abbiamo gli strumenti perché la Russia paghi. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro delle riserve della banca centrale russa e congelato 19 miliardi di euro degli oligarchi russi“, ha concluso.