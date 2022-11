Governo: il Ministro Sangiuliano sul Premier Meloni, Mussolini, Museo della Shoah

1 Novembre 2022 22:05

Sangiuliano: “Giorgia Meloni è bravissima, ha polso, determinazione e una grande capacità di arrivare al cuore dei problemi, sembra lì da sempre”

Prima esperienza da Ministro per il responsabile della cultura dell’esecutivo di Centro/Destra e noto giornalista, Gennaro Sangiuliano: “Giorgia Meloni è bravissima, ha polso, determinazione e una grande capacità di arrivare al cuore dei problemi, sembra lì da sempre”. “L’Italia – prosegue- ha il dovere di realizzare un grande museo della Shoah a Roma, città simbolo delle persecuzioni, un posto dove coltivare la memoria per le giovani generazioni”, ha detto il ministro della Cultura a Porta a Porta. “La mia prima visita da ministro è stata oggi alla Sinagoga di Roma – ha aggiunto – la seconda sarà andare nell’abitazione di Benedetto Croce che fu promotore del Manifesto degli intellettuali non fascisti”.

“Ci sarà una stanziamento di 10 milioni di euro per riportare le persone al cinema. Si agirà tramite Spid e si otterrà uno sconto di 3, 4 euro”, annuncia Gennaro Sangiuliano. “Il fascismo? E’ una complessa vicenda storica. Ma le dittature vanno tutte condannate e Mussolini tolse la libertà agli italiani: questo e’ stato un male, un male molto grave, un male assoluto oserei dire. Per non parlare delle leggi razziali che furono vomitevoli e da condannare con tutta la nostra forza”, conclude Sangiuliano.