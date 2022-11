Governo, Nesci (Fdi): “decreto aiuti boccata d’ossigeno per gli italiani”

11 Novembre 2022 20:00

Governo, Nesci (Fdi): “il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Aiuti quater, rappresenta il primo provvedimento economico del governo Meloni approvato a sostegno delle famiglie italiane”

“Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Aiuti quater, rappresenta il primo provvedimento economico del governo Meloni approvato a sostegno delle famiglie italiane. Un argine concreto al caro bollette, che riguarda famiglie ed imprese, le quali avranno la possibilità di accedere alla rateizzazione”. Cosi in una nota l’eurodeputato reggino di FdI- Ecr, Denis Nesci.

“Un inizio di legislatura all’insegna della politica del fare, così come questo contesto storico richiede. E rispetto al quale auspichiamo che presto anche a livello europeo arrivino le risposte tanto attese a partire dal price cap, dal disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’elettricità e a una rapida conclusione dei negoziati sul RepowerEu. Complimenti, dunque, al Premier e alla squadra di Governo per la determinazione e la risolutezza messa in campo a sostegno di famiglie ed imprese contro il caro bollette”, conclude Nesci.