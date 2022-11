Governo Meloni, Consiglio dei Ministri in corso in questi minuti

4 Novembre 2022 19:05

Il Consiglio dei Ministri del Governo Meloni è in corso in questi minuti a Palazzo Chigi

E’ iniziato poco fa a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri convocato dal presidente Giorgia Meloni. Subito dopo la riunione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Nadef e Relazione sull’aggiustamento di bilancio sono gli argomenti trattati dal Consiglio dei ministri. Il governo potrà utilizzare i 10 miliardi ereditati dal governo Draghi. La settimana prossima arriveranno in Cdm le misure sul caro bollette. Sul tavolo del Consiglio dei ministri pure il dl sulla riorganizzazione dei ministeri attraverso il quale, tra l’altro, verrà affidato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano il ruolo di autorità delegata ai servizi di informazione per la sicurezza. I ministeri sono chiamati ad una stretta sulle spese. I risparmi dovranno essere 800 milioni di euro per il 2023, 1.200 milioni per il 2024 e 1.500 milioni dal 2025.