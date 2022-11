“Il 64% dei ricoverati Covid è in ospedale con il virus, e non per il virus”: anche il GOM di Reggio Calabria sospende il bollettino quotidiano

8 Novembre 2022 17:08

Reggio Calabria, il Gom sospende il bollettino settimanale del Covid dopo due anni e mezzo

Secondo l’esito del monitoraggio Fiaso, pubblicato sul Sole24Ore del 13 ottobre 2022, quasi “due terzi dei pazienti positivi al Covid (il 64%) non sono ricoverati perché hanno sintomi tipici del virus come le polmoniti o i problemi respiratori, ma perché hanno scoperto di essere positivi dopo un tampone di controllo prima di un ricovero o un intervento”.

Inoltre, secondo i più recenti dati di sintesi della Cabina di regia del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia, l’incidenza settimanale, tra il 28 ottobre e il 3 novembre, è in calo a 283 su 100.000 abitanti. L’Rt medio sui casi sintomatici si attesta allo 0,95, ovvero è inferiore al valore di soglia, e l’indice di trasmissibilità è anch’esso sotto la soglia epidemica. Infine, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, dal 10,8% del 27 ottobre, è sceso al 10,4% del 3 novembre, mentre, per lo stesso periodo, il tasso di occupazione delle terapie intensive subisce un leggero rialzo, dal 2,2% al 2,8% (rilevazione Ministero della Salute).

Pertanto, alla luce della progressiva endemizzazione dell’infezione da COVID-19, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria comunica che, a partire da questa sera, la diramazione del bollettino quotidiano recante i dati statistici sull’andamento dell’epidemia da COVID-19 relativi a questo Ospedale è sospesa. Tuttavia, ogni sabato sarà diramato un bollettino settimanale recante i dati riassuntivi del periodo. La Direzione Aziendale del G.O.M. ringrazia sentitamente la cittadinanza ed i professionisti dell’informazione per la pazienza e la costanza con le quali sono state seguite e trattate le comunicazioni del G.O.M.”.

“In particolare, si esprime profonda gratitudine a tutti per il caloroso affetto dimostrato, anche attraverso i social network, in questi “lunghi” due anni e mezzo, e per il supporto dell’attività svolta dal personale sanitario e amministrativo dell’Ospedale di Reggio Calabria. Si rassicura, infine, che eventuali informazioni di natura rilevante saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali. La Direzione del G.O.M. non smette di raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti nonché di aderire consapevolmente alla campagna vaccinale nazionale. Per informazioni o in caso di sintomi sospetti contattare il Numero Verde 1500 ministeriale o il Numero Verde della Regione Calabria dedicato alla Campagna Vaccinale contattare il Numero Verde 800 00 99 66″.