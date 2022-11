Albania-Italia, Di Lorenzo festeggia il gol con il ‘pancione’: secondo figlio in arrivo per l’ex Reggina

16 Novembre 2022 22:48

C’è vita oltre la delusione Mondiale? Per l’Italia la risposta è sì. Azzurri impegnati in una malinconica amichevole in Albania, a pochi giorni dalla gara inaugurale della competizione che si svolgerà in Qatar, per la prima volta nella storia, in inverno. C’è vita per una giovane Italia che prende forma, tra qualche infortunio e il solito, grande, turnover che Mancini concede agli azzurri (99 i giocatori convocati fin qui dal CT, oggi il debutto del 16enne Pafundi).

Ma c’è anche, o meglio ci sarà presto, una piccola vita che verrà presto alla luce. Giovanni Di Lorenzo, ex difensore della Reggina, attuale colonna portante della retroguardia del Napoli primo in classifica in Serie A, ha segnato contro l’Albania la rete dell’1-1 (1-3 il punteggio finale, di Grifo gli altri due gol) festeggiandola in maniera speciale. L’ex terzino amaranto si è messo il pallone sotto la maglia a simula il ‘pancione’, chiaro riferimento alla compagna, Clarissa Franchi, già mamma della piccola Azzurra nata nel 2020 che, a quanto pare, avrà presto un fratellino o una sorellina.